Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei fasst Täter nach Kabeldiebstahl - #polsiwi

Siegen (ots)

In den Abendstunden ist es am Mittwoch (07.01.2026) zu einem Diebstahl von Kabeln gekommen.

Um 22:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer männlichen Person, die sich unerlaubt auf einem Firmengelände in der "Breite Straße" in Weidenau aufhielt. Dort soll der Mann Gegenstände in eine Tasche gepackt und anschließend zu Fuß das Gelände verlassen haben.

Die eingesetzten Beamten konnten wenige Meter vom Firmengelände entfernt einen 46-jährigen Mann antreffen. Dieser hatte Kabel, darunter auch Kupferkabel bei sich. Die Polizei stellte das Diebesgut sicher.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Den 46-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen schweren Diebstahls.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

