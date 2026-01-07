PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei findet große Menge an Cannabispflanzen - Fahndung nach flüchtigem Tatverdächtigen verlief erfolgreich -#polsiwi

Erndtebrück-Birkelbach (ots)

Am heutigen Mittwoch (07. Januar) hat ein Einsatz eines Zwangsverwalters im Rahmen eines Zwangsvollstreckungsverfahrens in einem Wohnhaus in der Sommerstraße stattgefunden. Dieses Haus sollte nach bisherigem Kenntnisstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbewohnt sein.

Im Rahmen dieses Einsatzes flüchtete aus dem Haus ein zunächst unbekannter Mann über einen Balkon. Der Zwangsverwalter verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Eine zur Fahndung eingesetzte Polizeistreife konnte im weiteren Verlauf einen 22-jährigen Mann im weiteren Umfeld des Hauses antreffen, auf den die Beschreibung des Flüchtigen zutraf.

Bei der Inaugenscheinnahme des Hauses stellte die Polizei fest, dass in mehreren Räumen eine große Menge an Hanfpflanzen angebaut wurden. Ein entsprechendes Equipment zur Aufzucht der Pflanzen befand sich ebenfalls in dem Objekt. Die Polizeibeamten verbrachten den 22-Jährigen zur Kriminalpolizei nach Siegen. Die bisherigen Ermittlungen führten dazu, dass sich der Verdacht, dass es sich bei dem Mann um den Flüchtigen aus dem Haus handelte, verdichtete. Er ist derzeit vorläufig festgenommen. Das THW unterstützt zurzeit die Polizei bei der Bergung und Sicherung der Hanfplantage. Die Ermittlungen hinsichtlich der weiteren Hintergründe laufen auf Hochtouren.

Zeugen, die in den letzten Wochen verdächtige Beobachtungen rund um das Haus in der Sommerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Bad Berleburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02751/909-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 13:08

    POL-SI: Polizei sucht Täter nach Einbruch in Siegen-Achenbach - #polsiwi

    Siegen (ots) - In der Zeit vom 22.12.2025 bis zum 06.01.2026 sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der "Haubergstraße" in Siegen-Achenbach eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in das Haus. Im Inneren wurden sämtliche Räume und Schränke durchwühlt, auch vor einem Wandtresor machten die Täter nicht ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 13:20

    POL-SI: Nächtliche Autofahrt endet in Gewahrsam - #polsiwi

    Siegen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (06.01.2026) ist es beinahe zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Mercedes gekommen. Außerdem bedrohte der Mercedes-Fahrer die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand. Gegen 01:40 Uhr war ein Rettungswagen von Wilnsdorf nach Siegen unterwegs. Auf der Hauptstraße in Kaan-Marienborn, kurz hinter der Einmündung nach Niederdielfen, kam dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren