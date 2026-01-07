Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei findet große Menge an Cannabispflanzen - Fahndung nach flüchtigem Tatverdächtigen verlief erfolgreich -#polsiwi

Erndtebrück-Birkelbach (ots)

Am heutigen Mittwoch (07. Januar) hat ein Einsatz eines Zwangsverwalters im Rahmen eines Zwangsvollstreckungsverfahrens in einem Wohnhaus in der Sommerstraße stattgefunden. Dieses Haus sollte nach bisherigem Kenntnisstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbewohnt sein.

Im Rahmen dieses Einsatzes flüchtete aus dem Haus ein zunächst unbekannter Mann über einen Balkon. Der Zwangsverwalter verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Eine zur Fahndung eingesetzte Polizeistreife konnte im weiteren Verlauf einen 22-jährigen Mann im weiteren Umfeld des Hauses antreffen, auf den die Beschreibung des Flüchtigen zutraf.

Bei der Inaugenscheinnahme des Hauses stellte die Polizei fest, dass in mehreren Räumen eine große Menge an Hanfpflanzen angebaut wurden. Ein entsprechendes Equipment zur Aufzucht der Pflanzen befand sich ebenfalls in dem Objekt. Die Polizeibeamten verbrachten den 22-Jährigen zur Kriminalpolizei nach Siegen. Die bisherigen Ermittlungen führten dazu, dass sich der Verdacht, dass es sich bei dem Mann um den Flüchtigen aus dem Haus handelte, verdichtete. Er ist derzeit vorläufig festgenommen. Das THW unterstützt zurzeit die Polizei bei der Bergung und Sicherung der Hanfplantage. Die Ermittlungen hinsichtlich der weiteren Hintergründe laufen auf Hochtouren.

Zeugen, die in den letzten Wochen verdächtige Beobachtungen rund um das Haus in der Sommerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Bad Berleburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02751/909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell