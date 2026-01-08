Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: BMW kollidiert mit Baum in Dahlbruch - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Mittwochabend (07.01.2026) ist es auf der Wittgensteiner Straße in Dahlbruch zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Gegen 22:00 Uhr war ein 18-jähriger BMW-Fahrer auf der Wittgensteiner Straße in Richtung Kreuztal unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Auto aufgrund von Glätte ins Schleudern und kollidierte anschließend mit einem Baum.

Der 18-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell