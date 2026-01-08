PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: BMW kollidiert mit Baum in Dahlbruch - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Mittwochabend (07.01.2026) ist es auf der Wittgensteiner Straße in Dahlbruch zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Gegen 22:00 Uhr war ein 18-jähriger BMW-Fahrer auf der Wittgensteiner Straße in Richtung Kreuztal unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Auto aufgrund von Glätte ins Schleudern und kollidierte anschließend mit einem Baum.

Der 18-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

