Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: BMW kollidiert mit Baum in Dahlbruch - #polsiwi
Hilchenbach (ots)
Am Mittwochabend (07.01.2026) ist es auf der Wittgensteiner Straße in Dahlbruch zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.
Gegen 22:00 Uhr war ein 18-jähriger BMW-Fahrer auf der Wittgensteiner Straße in Richtung Kreuztal unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Auto aufgrund von Glätte ins Schleudern und kollidierte anschließend mit einem Baum.
Der 18-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.
Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen.
