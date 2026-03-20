Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlich ertappter Einbrecher flüchtet ohne Beute: Zeugen in Hugo-Preuß-Straße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Ohne Beute ging am gestrigen Donnerstagabend ein bislang unbekannter Einbrecher im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe aus, der mutmaßlich durch die heimkehrenden Bewohner ertappt wurde. Der Täter hatte einen Rollladen auf der Gebäuderückseite der Erdgeschosswohnung in der Hugo-Preuß-Straße, nahe der Niederwaldstraße, hochgeschoben und anschließend das Fenster aufgehebelt, wobei auch die Scheibe zerbarst. Vermutlich wurde der Einbrecher gestört, als die Bewohner um 20:40 Uhr nach Hause kamen. Daraufhin flüchtete er ohne Beute aus dem aufgebrochenen Fenster nach draußen und weiter in unbekannte Richtung, ohne dass die Einbruchsopfer den Täter noch zu Gesicht bekamen.

Zeugen, die am gestrigen Donnerstagabend im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder auffällige Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Kripo zu melden.

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