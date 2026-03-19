Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ertappte Autodiebe verletzen hinzugeeilten Besitzer mit Eisenstange: Kripo sucht Zeugen in Niestetal-Sandershausen

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

In Niestetal-Sandershausen hat der Eigentümer eines hochwertigen BMW in der Nacht zum heutigen Donnerstag zwei mutmaßliche Autodiebe auf frischer Tat ertappt. Bei dem Versuch, die Täter festzuhalten, wurde er dann jedoch von ihnen mit einer Eisenstange angegriffen und an der Hand verletzt. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach weiteren Zeugen und bittet um Hinweise auf die beiden Männer, die zunächst zu Fuß und anschließend vermutlich mit einem Auto vom Tatort flüchteten.

Die Tat ereignete sich gegen 2:45 Uhr in der Alten Straße. Wie der Fahrzeugbesitzer einer hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Ost gegenüber angab, hatte er zu dieser Zeit verdächtige Geräusche im Bereich seines Carports vernommen. Als er daraufhin nach dem Rechten sah, traf er unter dem Carport auf zwei Männer, die sich offenbar gerade an dem dort abgestellten BMW zu schaffen machten. Der Zeuge lief auf die beiden mutmaßlichen Autodiebe zu, woraufhin einer von ihnen mit einer mitgebrachten Eisenstange nach ihm schlug und ihn an der Hand traf. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Die ertappten Täter flüchteten daraufhin zu Fuß durch die Ysenburgstraße und in die Hannoversche Straße, wo sie nach dem derzeitigen Ermittlungsstand möglicherweise in ein nicht näher bekanntes Auto stiegen und in Richtung Staufenberg-Landwehrhagen davonfuhren. Die beiden flüchtigen Männer, die auch im Rahmen der anschließend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr gefasst werden konnten, wurden als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben und sollen dunkle Kleidung sowie schwarze Mützen getragen haben.

Wer den Ermittlern der Kriminalpolizei Kassel Hinweise auf die beiden Täter oder das von ihnen genutzte Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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