Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 28-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet: Festnahme nach Unfall

Kassel (ots)

Autobahn 7 / Niestetal (Landkreis Kassel):

Offenbar weil er unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein auf der Autobahn 7 bei Niestetal unterwegs war, hat ein 28-Jähriger am gestrigen Dienstag versucht, vor einer Polizeistreife zu flüchten. Seine gefährliche Fahrt endete jedoch abrupt auf einer Landstraße, als er die Kontrolle über seinen Audi verlor und verunfallte. Der leicht verletzte Mann aus dem Landkreis Kassel wurde festgenommen und muss sich nun wegen der Drogenfahrt, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und illegalen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, waren sie gegen 11:50 Uhr auf der A7 unterwegs, als sie sich zur Kontrolle des 28-Jährigen und seines Audi A4 entschieden. Als der Mann jedoch das Polizeiauto bemerkte, drückte er aufs Gas und fuhr an der Anschlussstelle Kassel-Nord von der Autobahn ab. Auf seiner Flucht ignorierte der Audi-Fahrer das Blaulicht sowie die Anhaltesignale des Streifenwagens und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit durch Niestetal-Heiligenrode fort, wobei es glücklicherweise zu keinem Unfall kam. Um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, brach die Streife die Verfolgung jedoch zunächst ab. Die Flucht des Mannes fand aber dennoch kurz darauf ein jähes Ende: auf der Landesstraße 3237 in Richtung Staufenberg-Uschlag verlor er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Audi, kam von der Fahrbahn ab und blieb auf einem Feld auf dem Dach liegen. Der leichtverletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, das er bereits wenig später wieder verlassen konnte. Da jedoch ein Drogenvortest positiv auf den Wirkstoff THC reagierte, wurde ihm von einem Arzt zuvor noch eine Blutprobe abgenommen. Der Audi musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro. Wegen der Unfallaufnahme- und Bergungsmaßnahmen war die L3237 bis etwa 13:00 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

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