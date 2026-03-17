Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefährliche Alkoholfahrt mit über zwei Promille endet mit Unfall und einem Verletzten

Kassel (ots)

B7 / Kaufungen (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montagabend zeigte sich bei auf der B7 bei Kaufungen, wie gefährlich Alkohol am Steuer ist: Mit mehr als zwei Promille verursachte ein 42-jähriger Mann aus Eisenach einen Verkehrsunfall, bei dem ein anderer Autofahrer verletzt und die beiden beteiligten Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Der alkoholisierte Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, die Ermittlungen dauern an.

Gegen 19:30 Uhr war der 27 Jahre alte Fahrer eines Renault Zoe auf der Bundesstraße von Kaufungen kommend in Richtung Kassel unterwegs und musste an der Ampelkreuzung in Höhe der Papierfabrik anhalten. Der dahinterfahrende 42-Jährige bemerkte das stoppende Fahrzeug offenbar zu spät und fuhr mit seinem VW Transporter auf den Kleinwagen des 27-Jährigen auf. Dieser erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und musste zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher musste die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost wegen seiner Alkoholisierung auf die Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm und sein Führerschein sichergestellt wurde. Der Renault und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, weshalb es bis kurz nach 21:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle kam.

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