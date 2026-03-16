Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlicher Raub bei nächtlichem Verkaufstreffen: Polizei sucht Zeugen in Lohfelden-Crumbach

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Die Kriminalpolizei Kassel sucht Zeugen eines Raubes, der sich in der Nacht zu Sonntag in Lohfelden-Crumbach ereignet haben soll. Ein 45-jähriger Mann soll sich dort mit dem vermeintlichen Verkäufer eines Smartphones verabredet haben. Doch statt von dem Handyverkäufer soll er von zwei unbekannten Tätern erwartet worden sein, die ihn mit einer Pistole bedroht und so sein mitgebrachtes Bargeld erbeuteten haben sollen. Anschließend sollen die jungen Männer ihr Opfer noch mit Reizgas besprüht haben, bevor sie die Flucht ergriffen. Der Mann aus dem Landkreis Kassel erlitt dabei leichte Verletzungen und musste von Rettungskräften versorgt werden.

Wie der 45-Jährige den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes gegenüber angab, habe er am Samstagabend über ein Online-Portal für Kleinanzeigen Kontakt mit dem Anbieter eines neuwertigen iPhones aufgenommen. Nachdem sich beide über den Kaufpreis einige geworden waren, sollen sie sich für die Übergabe gegen 0:30 Uhr in der Vorster Straße verabredet haben. Der 45-Jährige saß seinen Schilderungen zufolge an dem Treffpunkt noch im Auto, als zwei junge Männer an sein geöffnetes Seitenfenster getreten sein und ihn auf den Handykauf angesprochen haben sollen. Dann habe einer der Täter unvermittelt eine Pistole hervorgeholt, den 45-Jährigen damit bedroht und ihn zur Herausgabe des Bargelds aufgefordert. Nachdem dieser der Aufforderung nachgekommen war, soll der zweite Täter seinem Opfer noch mit Reizgas ins Gesicht gesprüht haben, bevor beide in unbekannte Richtung davongerannt seien. Die Männer konnten trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen nicht mehr gefasst werden. Die Ermittlungen dauern an.

Beide Täter wurden als männlich, zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und mit dunklerem Hautteint sowie schlanker Statur beschrieben. Der Täter mit der Pistole hatte ein rundliches Gesicht, kurzes schwarzes Haar und trug eine graue Jacke, ein schwarzes T-Shirt, eine weiße Jeanshose sowie eine braun gemusterte Umhängetasche. Sein Komplize, der mit dem Reizgas sprühte, hatte ebenfalls kurzes schwarzes Haar und trug eine dünne Jacke. Wer den Ermittler der Kasseler Kripo Hinweise auf die beiden flüchtigen Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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