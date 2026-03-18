Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Reifen und Ast mutmaßlich absichtlich auf Gleise gelegt: Zeugen in Baunatal nach Vollbremsung von Güterzug gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Zwei mutmaßlich absichtlich auf die Gleise gelegte Autoreifen und ein dickerer Ast haben am Montagmorgen einen Güterzug in Baunatal-Altenbauna zu einer Vollbremsung gezwungen. Zum Glück blieb der Lokführer unverletzt und es entstand kein Schaden an dem Zug, dennoch ermittelt die Polizei nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen, die Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können.

Wie der Lokführer der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Süd-West schilderte, hatte er die auf den Gleisen parallel der Ulmenstraße liegenden Gegenstände nahe des Gerhard-Fieseler-Wegs bei der Fahrt noch rechtzeitig entdeckt, sodass er bremste und die Hindernisse nicht erfasste bzw. überfuhr. Wann genau die beiden Reifen und der dickere Ast im Zeitraum zwischen Freitagabend, 21:20 Uhr, und Montagmorgen, 7:00 Uhr, auf der Güterzugstrecke abgelegt worden waren, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die den Ermittlern der Kasseler Kripo Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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