Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verfolgter Dieb wirft Geldbörse weg: Zeugenhinweise auf Täter mit grüner Jogginghose erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Ein bislang unbekannter Dieb hat am gestrigen Mittwochmorgen in der Arnimstraße in Kassel offenbar nicht mit zwei aufmerksamen Anwohnern gerechnet, die ihn bei seiner Tat beobachteten und anschließend verfolgten. Als einer der Zeugen den Täter in der Ihringshäuser Straße stellte, warf dieser die erbeutete Geldbörse weg und rannte davon. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können. Es soll sich um einen 30 bis 40 Jahre alten, etwa 1,90 Meter großen und schlanken Mann mit dunklerem Teint und mittellangen, gelockten schwarzen Haaren sowie Vollbart gehandelt haben, der eine grüne Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, eine schwarze Jacke mit Fellkragen und einen schwarzen Rucksack trug.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich der Diebstahl gegen 10:30 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit war der Anwohner beim Blick aus dem Fenster auf den Mann aufmerksam geworden, der sich am Kofferraum des geparkten Kombi seiner Besucherin zu schaffen machte. Als die Autobesitzerin, die den Pkw nur wenige Minuten nicht abgeschlossen hatte, kurz danach feststellte, dass die im Kofferraum abgelegte Geldbörse fehlte, nahm der zweite Anwohner die Verfolgung des flüchtenden Täters auf. Diesen entdeckte er kurze Zeit später vor einem Supermarkt in der Ihringshäuser Straße, Ecke Wielandstraße, und sprach ihn auf den Diebstahl an, woraufhin der Dieb sofort die Beine in die Hand nahm und sich des Portemonnaies entledigte. Die Bankkarten hatte der Täter zuvor bereits herausgenommen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief leider ohne Erfolg.

Zeugenhinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

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