Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung vom 30.01.2026 - vermisste 15-jährige

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Die 15-jährige gilt nicht mehr als vermisst und wurde wohlbehalten aufgefunden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die eingegangen Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

