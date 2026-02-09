Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung vom 30.01.2026 - vermisste 15-jährige
Uhlstädt-Kirchhasel (ots)
Die 15-jährige gilt nicht mehr als vermisst und wurde wohlbehalten aufgefunden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die eingegangen Hinweise.
