Einen Unfall verursachte eine 47-Jährige am Mittwoch in Laichingen.

Die Frau fuhr gegen 12.45 Uhr mit ihrem BMW SUV in der Gartenstraße. Die Autofahrerin war in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Kirchstraße achtete sie nicht auf die Vorfahrt eines 41-Jährigen. Der fuhr mit einem Opel in Richtung Wilhelmstraße. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden am BMW schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro, den am Opel auf rund 1.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.

