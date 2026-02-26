PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Rechts vor links nicht beachtet
Einen Unfall verursachte eine 47-Jährige am Mittwoch in Laichingen.

Ulm (ots)

Die Frau fuhr gegen 12.45 Uhr mit ihrem BMW SUV in der Gartenstraße. Die Autofahrerin war in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Kirchstraße achtete sie nicht auf die Vorfahrt eines 41-Jährigen. Der fuhr mit einem Opel in Richtung Wilhelmstraße. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden am BMW schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro, den am Opel auf rund 1.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.

++++0356727

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren