Am Mittwoch entwendete ein Unbekannter das Gefährt in Ehingen.

Der E-Scooter stand zwischen 7.55 Uhr und 15.15 Uhr in der Weiherstraße. Der Eigentümer hatte ihn an einem Fahrradständer bei der Schule angeschlossen. Ein Dieb knackte das Schloss und entwendete den schwarzen E-Scooter. Das Schloss ließ der Unbekannte zurück. An dem Elektrokleinstfahrzeug der Marke Segway, Modell Ninebot Kickscooter D28D, ist das grüne Versicherungskennzeichen 632 VVA aus dem Jahr 2025 angebracht. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/588-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

