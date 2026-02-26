Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Motorradfahrerin stürzt

Am Mittwoch erlitt eine 17-Jähriger bei Heidenheim a.d. Brenz Verletzungen.

Ulm

Laut Angaben der Polizei war die Bikerin gegen 18 Uhr mit einer 125er Suzuki auf der K3033 von der B466 kommend in Richtung Großkuchen unterwegs. Im Kurvenbereich verlor die Jugendliche die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und kam nach rechts von der Straße ab. Das Zweirad prallte gegen die Schutzplanken. Von dort wurde die Bikerin abgewiesen und landete samt Maschine auf der Straße. Beim Sturz erlitt die 17-Jährige Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Der Sachschaden am Motorrad beträgt etwa 3.000 Euro, der an den Leitplanken rund 1.000 Euro. Die Angehörigen wurden verständigt und die kümmerten sich um die Tochter und das total beschädigte Motorrad.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

