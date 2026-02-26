Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Vorfahrt missachtet

Etwa 4.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch in Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 6 Uhr war ein 45-Jähriger mit seinem Audi im Ortsteil Oberstotzingen unterwegs. Von der Sielerstraße aus wollte er nach rechts abbiegen und in der Ulmer Straße in Richtung Niederstotzingen weiterfahren. An der Einmündung, an der die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt wird, achtete er nicht auf eine 56-Jährige mit ihrem Mazda. Die Autofahrerin befand sich auf der Vorfahrtstraße und war in Richtung Asselfingen unterwegs. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf. Die Polizei schätzt den Schaden an dem fahrbereiten Mazda auf ca. 3.000 Euro. Der Schaden am Audi des mutmaßlichen Unfallverursacher wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

