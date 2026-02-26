Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall in Geislingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr. Ein 58-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Gerokstraße. Beim Linksabbiegen in die Überkinger Straße übersah er offenbar den von rechts kommenden 22-jährigen Mercedes-Fahrer. Dieser hatte Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen auf etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

