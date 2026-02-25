Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto stößt gegen Viehtransporter

Mit schweren Verletzungen kam am Mittwoch ein Autofahrer ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr. Ein 62-Jähriger fuhr von Bezgenriet in Richtung Jebenhausen. Der 37-jährige Fahrer eines Viehtransporters fuhr aus einem Landwirtschaftsweg in die Straße ein. Dabei scherte der Anhänger des Lasters so weit aus, dass er auf die Gegenfahrbahn kam. Der Seatfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß gegen den Anhänger. Dabei erlitt der 62-Jährige schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Seat wurde total beschädigt. Der Viehtransporter hatte sechs Rinder geladen. Die Tiere blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Straße war für etwa 2 Stunden voll gesperrt.

