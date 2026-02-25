Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auf geparkten Anhänger gefahren

Nicht aufgepasst hatte ein Kurierfahrer am Mittwoch in Biberach.

Ulm (ots)

Ein Schaden von rund 5.000 Euro war die Folge, zu Verspätungen bei der Zeitungszustellung kam es aber wohl nicht. /

Kurz nach 2 Uhr fuhr der Zeitungskurier in der Straße Am weißen Bild und verteilte die Druckerzeugnisse. Aus Unachtsamkeit prallte der 43-jährige Fahrer des Ford gegen einen geparkten Anhänger. Der war an einem BMW SUV angehängt und stand ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Bei dem Unfall wurde der Ford beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro, den am Anhänger auf rund 2.000 Euro. Das Zugfahrzeug am Anhänger blieb unbeschädigt. Verletzt wurde niemand.

++++0352816

