Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall in Eislingen.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr in der Poststraße. Ein 48-jähriger Ford-Fahrer war in Richtung Holzheimer Straße unterwegs. An der dortigen Stoppstelle fuhr er offenbar ohne anzuhalten in die Kreuzung ein. Dabei übersah er einen von links kommenden 67-jährigen VW-Fahrer. Dieser hatte Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der VW wurde von der Straße abgewiesen und prallte gegen eine Mauer. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Eislingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen auf insgesamt etwa 20.000 Euro.

