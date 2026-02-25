Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen/B311 - Am Steuer eingeschlafen und gegen Baum gekracht

Am Dienstag verursachte ein 63-Jähriger auf der B311 bei Unlingen einen Unfall. Fahrer und Beifahrerin kamen in Kliniken.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr fuhr der Mann mit seinem Audi SUV auf der B311 von Riedlingen in Richtung Ehingen. Im Bereich eines Waldstücks kam der SUV wohl plötzlich auf die Gegenfahrbahn. In der weiteren Folge kam der Pkw nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. An dem kam der Audi ca. zehn Meter abseits der Straße zum Stehen. Der Senior wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Seine Beifahrerin wurde hingegen schwererer verletzt. Beide kamen mit Verletzungen in umliegende Kliniken. Bei dem heftigen Aufprall lösten im Fahrzeug sämtliche Airbags aus. Die Front des Autos wurde erheblich beschädigt und der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. Gegenüber den Polizisten gab der 63-Jährige an, wohl kurz eingenickt zu sein. Die Polizei schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Audi auf rund 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die B311 gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Kurz nach 17 Uhr war die Strecke wieder frei. Neben Notarzt und Rettungshubschrauber waren auch die umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Der Transport in die Kliniken erfolgte mit dem Rettungswagen.

++++0350818

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell