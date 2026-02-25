Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein Lkw-Fahrer übersah am Dienstag in Königsbronn einen Autofahrer. Rund 14.000 Euro Schaden waren die Folge.

Ulm (ots)

Um 19 Uhr war der 58-Jährige mit seinem DAF Lkw in der Aalener Straße unterwegs. Da er sich wohl auf dem falschen Fahrstreifen eingeordnet hatte, wechselte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dort fuhr ordnungsgemäß ein 28-Jähriger mit seinem Ford. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an beiden fahrbereiten Fahrzeugen auf rund 14.000 Euro. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

