POL-UL: (UL) Ulm - Rauch in Wohnung

Am Dienstag rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Ulm aus.

Ulm (ots)

Kurz vor 13 Uhr wurde starker Rauch in einer Wohnung in der Pfullendorfer Straße in Wiblingen gemeldet. Einsatzkräfte rückten an. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet wohl das Fett in einer Pfanne in Brand. Beim Versuch, den Brand mit Wasser zu löschen, vergrößerte sich das Feuer und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die 38-jährige Bewohnerin erlitt dabei leichte Verbrennungen an der Hand. Sie wurde medizinisch versorgt. Die Feuerwehr Ulm war mit fünf Fahrzeugen und 30 Personen im Einsatz. Die Einsatzkräfte lüfteten die Wohnung, sodass diese am Ende wieder betreten werden konnte. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

