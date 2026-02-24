Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Großkuchen - Lkw-Unfall auf der Bundesautobahn A 7

Am Dienstagabend rammt ein Lkw mit Anhänger einen liegengebliebenen Sattelzug auf dem Pannenstreifen.

Ulm

Am späten Dienstagabend war ein 45-Jähriger mit einem sogenannten Silo-Sattelzug auf der BAB A 7 in FR Würzburg unterwegs.

Gegen 20.30 Uhr bemerkte der Fahrer dieses Lkw einen Defekt an einem der Reifen seines mit Zement beladenen Silo-Aufliegers.

Er hielt auf etwa halber Strecke zwischen dem Rastplatz Härtfeld und der Anschlußstelle Aalen/Oberkochen an. Als der 45-Jährige im Begriff war, sein Pannenfahrzeug abzusichern, sah er quasi im Augenwinkel einen nachfolgenden Lkw direkt auf ihn zukommen. Der Lkw-fahrer konnte sich durch einen Sprint in Richtung Böschung wegrennen und blieb unverletzt.

Der 61-Jährige Fahrer dieses herannahenden Lkw-Gespanns, ein DAF-Motorwagen samt Anhänger, beladen mit jeweils einem Container, steuerte aus bislang ungeklärten Gründen weiter auf den stehenden Silozug zu. Er rammte diesen hinten und entlang der gesamten rechten Fahrzeugseite.

Der DAF geriet nach dem Silozug weiter nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde von der Leitplanke regelrecht ausgehebelt.

Der Lkw-Anhänger schanzte in angehängtem Zustand über die Leitplanke und blieb dort beschädigt stehen. Der DAF kippte samt aufgeladenem Container auf die Fahrerseite und blieb auf der Leitplanke liegen.

Der 61-Jährige Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Die Schäden dürften sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rd. 100.000 Euro beim Silozug und ca. 300.000 Euro beim DAF samt dessen Anhänger belaufen.

Die Bergungsarbeiten werden sich noch bis weit in den Morgenstunden des 25. Februar ziehen; aufgrund des Einsatzes eines größeren Mobilkrans muss die Richtungsfahrbahn Würzburg für mehere Stunden voll gesperrt werden. Einsatzkräfte der Autobahn GmbH leiten ab der Anschlußstelle Heidenheim auf die dortige Umleitungsstrecke aus.

