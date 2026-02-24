Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Gefährliches Überholmanöver

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Gefährdung am Montag auf der L265 zwischen Ellwangen und Bellamont.

Ulm (ots)

Um 6.50 Uhr war ein 61-Jähriger mit einem weißen Seat Ibiza auf der L265 unterwegs. Der Senior fuhr von Bellamont in Richtung Ellwangen. Dort kamen ihm in einer langgezogenen Kurve mehrere Fahrzeuge entgegen. Die waren in Richtung Ochsenhausen unterwegs. Mindestens zwei Autos wurden von einem von hinten heranfahrenden Kombi überholt, so der Zeuge später bei der Polizei. An der unübersichtlichen Stelle soll es dann wohl zu einer konkreten Gefährdung des Seatfahrers gekommen sein. Denn der 61-Jährige musste offenbar sein Fahrzeug aus rund 100 km/h stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Entgegenkommenden zu verhindern. Zu einem Kontakt der Fahrzeuge kam es nicht, der Kombi raste in Richtung Ochsenhausen weiter. Nun ermittelt die Polizei Ochsenhausen wegen dem Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung. Von dem überholenden Auto konnte noch das Kennzeichen WG (steht für Wangen im Allgäu) und einen Buchstaben- mit Zahlenkombination abgelesen werden. Die führte bislang zu keinem Ergebnis. Am Steuer des überholenden Autos saß wohl ein Mann. Den konnte der Zeuge nicht näher beschreiben. In diesem Zusammenhang sucht jetzt die Polizei Ochsenhausen weitere Zeugen, die möglicherweise durch das riskante Fahrverhalten des dunkelblauen Pkw-Kombi gefährdet wurden. Die Polizei sucht auch insbesondere die Fahrenden der beiden Autos, die von dem Kombi überholt wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07352/202050 entgegen.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

