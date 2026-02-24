Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Raser gestoppt

Am Sonntag ertappte die Polizei auf der B10 bei Süßen zahlreiche Temposünder.

Am späten Nachmittag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen auf der B10 bei Süßen durch. Insgesamt fuhren fünf Autofahrer zu schnell. Auf zwei Autofahrer kommen Fahrverbote zu, darunter ein 27-Jähriger. Bei erlaubten 100 km/h wurde dieser mit 179 km/h gemessen. Auf ihn kommt ein Bußgeld von mindestens 700 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot zu.

