Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Holztransporter erheblich überladen - 61 Tonnen festgestellt

Hellenthal (ots)

Am Vormittag des 19. Februar 2026 kontrollierten Polizeibeamte am Grenzübergang Losheimer Graben einen Holztransporter nach der Einreise aus Belgien. Aufgrund der Fahrzeuglänge und der kompakten Ladung aus Kiefernstämmen bestand der Verdacht einer Überladung. Bei der anschließenden Wiegung wurde festgestellt, dass die zulässige Gesamtmasse deutlich überschritten war. Da die 60-Tonnen-Waage an ihre Kapazitätsgrenze stieß, wurden Zugmaschine und Anhänger getrennt gewogen. Das Gesamtgewicht betrug 61 Tonnen. Zulässig sind 40 Tonnen. Die Überladung lag somit bei 21 Tonnen (52 Prozent). Der 34-jährige Fahrer aus der Städteregion Aachen hatte das Fahrzeug eigenen Angaben zufolge selbst beladen und war rund 160 Kilometer vom Niederrhein bis zum Kontrollort unterwegs. Er wurde etwa einen Kilometer vor dem Ziel gestoppt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet (850 Euro, ein Punkt). Zudem wird gegen den Spediteur eine Gewinnabschöpfung in Höhe von rund 1.900 Euro geprüft, da für die transportierte Holzmenge zwei Fahrten erforderlich gewesen wären.

