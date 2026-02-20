PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Starke Rauchentwicklung

Bad Münstereifel (ots)

Am Donnerstag, 19. Februar, kam es um 21.05 Uhr in der Peter-Greven-Straße zu einem Brandereignis. In einem dort ansässigen Betrieb geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein mit Staub und Kalk gefülltes Big Pack in Brand. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte verhindert werden, da das brennende "Big Pack" rechtzeitig aus der Halle gebracht wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand außerhalb des Gebäudes ab. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit nicht vor. Brandermittler haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 09:44

    POL-EU: 72-Jähriger nach Karnevalsumzug bestohlen

    Mechernich (ots) - Am Dienstag, 17. Februar, gegen 15.30 Uhr, wurde ein 72-jähriger Mann in Mechernich-Firmenich Opfer eines Diebstahls. Der Mann befand sich zunächst auf einem Karnevalsumzug in Mechernich-Firmenich. Dort wurde er von einer bislang unbekannten Frau angesprochen, die mit einem E-Bike unterwegs war. Am Fahrrad befand sich vorne ein Korb, in dem ein kleiner Hund - ein Mops - saß. Im weiteren Verlauf bat ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:42

    POL-EU: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 19. Februar, kam es um 19.15 Uhr auf der Landstraße 210 bei Euskirchen-Weidesheim im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 15 zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Euskirchen befuhr die Landstraße 210 von Euskirchen-Weidesheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Großbüllesheim. Zur gleichen Zeit befuhr ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus Euskirchen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren