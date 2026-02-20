Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Starke Rauchentwicklung

Bad Münstereifel (ots)

Am Donnerstag, 19. Februar, kam es um 21.05 Uhr in der Peter-Greven-Straße zu einem Brandereignis. In einem dort ansässigen Betrieb geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein mit Staub und Kalk gefülltes Big Pack in Brand. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte verhindert werden, da das brennende "Big Pack" rechtzeitig aus der Halle gebracht wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand außerhalb des Gebäudes ab. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit nicht vor. Brandermittler haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

