Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 72-Jähriger nach Karnevalsumzug bestohlen

Mechernich (ots)

Am Dienstag, 17. Februar, gegen 15.30 Uhr, wurde ein 72-jähriger Mann in Mechernich-Firmenich Opfer eines Diebstahls. Der Mann befand sich zunächst auf einem Karnevalsumzug in Mechernich-Firmenich. Dort wurde er von einer bislang unbekannten Frau angesprochen, die mit einem E-Bike unterwegs war. Am Fahrrad befand sich vorne ein Korb, in dem ein kleiner Hund - ein Mops - saß. Im weiteren Verlauf bat die Frau den 72-Jährigen darum, in seinem nahegelegenen Einfamilienhaus in der Satzveyer Straße die Toilette benutzen zu dürfen, da sie noch einen längeren Heimweg vor sich habe. Der Mann stimmte zu und begleitete sie zu seinem Wohnhaus. Nachdem er ihr die Toilette gezeigt hatte, wartete er im Flur. Nach dem Toilettengang fragte die Frau nach Kleingeld. Sie gab an, an einer Tankstelle Luft für die Reifen ihres Fahrrads zu benötigen, habe jedoch kein Bargeld bei sich. Währenddessen lief der Hund ins Wohnzimmer, dem die Frau folgte. In diesem Zeitraum befand sich der 72-Jährige kurzzeitig allein im Flur. Anschließend verließ die Frau das Einfamilienhaus. Wenig später stellte der Mann fest, dass Bargeld in einem unteren dreistelligen Eurobereich entwendet worden war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls aufgenommen.

