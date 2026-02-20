PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nagelpistole bei Streit eingesetzt - 30-Jähriger schwer verletzt

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 19. Februar, kam es gegen 12 Uhr in der Kolumbusstraße in Euskirchen-Großbüllesheim auf dem Gelände eines Unternehmens zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 30-jähriger Mann aus Bonn und ein 65-jähriger Mann aus Euskirchen zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits soll der 30-Jährige dem 65-Jährigen eine Nagelpistole auf die Brust gedrückt und einmal abgedrückt haben. Dabei löste sich ein Schuss aus dem Gerät. Der 65-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Uniklinik gebracht. Der 30-Jährige entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Nagelpistole ließ der 30-Jährige vor Ort zurück. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

