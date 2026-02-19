Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Verpuffung beim Kochen
Euskirchen (ots)
Am Mittwoch (18. Februar) kam es gegen 20 Uhr in einer Wohnung im Jülicher Ring zu einer Verpuffung.
Eine 24-Jährige kochte gemeinsam mit ihrer 60-jährigen Mutter auf einem Gasherd. Im Rahmen des Kochvorgangs kam es zu einer Verpuffung.
Die 24-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Aufgrund der Druckwelle ist ein Gebäudeschaden entstanden.
Die Ermittlungen zur Ursache sind aufgenommen.
