Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Dieseldiebstähle auf Rastplatz
Weilerswist-Horchheim (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18. Februar) kam es zwischen 19 und 6 Uhr auf einem Rastplatz in Weilerswist-Horchheim zu zwei Dieseldiebstählen.
Insgesamt erbeuteten die Unbekannten circa 400 Liter Diesel aus zwei Lkw.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
