Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dieseldiebstähle auf Rastplatz

Weilerswist-Horchheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18. Februar) kam es zwischen 19 und 6 Uhr auf einem Rastplatz in Weilerswist-Horchheim zu zwei Dieseldiebstählen.

Insgesamt erbeuteten die Unbekannten circa 400 Liter Diesel aus zwei Lkw.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

