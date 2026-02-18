Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall beim Abbiegevorgang

Blankenheim-Ripsdorf (ots)

Gestern (17. Februar) kam es gegen 13.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Blankenheim-Ripsdorf.

Ein 36-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße und bog nach links in die Straße Hahnenberg ab, ohne den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer (79) durchzulassen.

Es kam zum Zusammenstoß.

Der 79-jährige Rollerfahrer aus Blankenheim verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell