Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Verkehrsunfall beim Abbiegevorgang
Blankenheim-Ripsdorf (ots)
Gestern (17. Februar) kam es gegen 13.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Blankenheim-Ripsdorf.
Ein 36-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße und bog nach links in die Straße Hahnenberg ab, ohne den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer (79) durchzulassen.
Es kam zum Zusammenstoß.
Der 79-jährige Rollerfahrer aus Blankenheim verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
