PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vandalismus an Scheune

Weilerswist-Schwarzmaar (ots)

Ein bislang Unbekannter beschädigte am 17. Februar in den frühen Morgenstunden eine Scheune in der Vernicher Straße in Weilerswist.

An der Scheune wurden die Fenster beschädigt und das Kabel einer Solaranlage durchtrennt.

Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 12:00

    POL-EU: Pfleger erbeuten Silberbesteck

    Hellenthal (ots) - Zwei Pflegekräfte stehen im Verdacht, diverses Silberbesteck, antike Gegenstände und eine Kreditkarte aus dem Haushalt eines Ehepaares in Hellenthal gestohlen zu haben. Die beiden Männer (31 und 39 Jahre alt) waren als Pflegekräfte zur dauerhaften Betreuung bei der Familie angestellt. Die Pfleger konnten über Nacht unbemerkt mit den Gegenständen flüchten. Der entstandene Schaden liegt im unteren ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 12:00

    POL-EU: Alleinunfall auf Bundesstraße

    Blankenheim-Blankenheimerdorf (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen (18. Februar) befuhr gegen 6 Uhr ein 23-jähriger Mann aus Trier die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Blankenheim und beabsichtigte auf der zweispurigen Straße einen Lkw zu überholen. Auf der winterglatten Fahrbahn verlor er auf Höhe der Ortschaft Blankenheimerdorf die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:02

    POL-EU: Vorläufige Bilanz zum Karneval

    Kreis Euskirchen (ots) - Von Weiberdonnerstag (6 Uhr) bis einschließlich Veilchendienstag (6 Uhr) hat die Polizei im Kreis Euskirchen 76 Einsätze mit Karnevalsbezug wahrgenommen. Insgesamt wurden 23 Anzeigen wegen Körperverletzungen gefertigt und 11 Platzverweise erteilt. Vier Personen kamen in den Gewahrsam. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde am Rosenmontag ein Mann (25) in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren