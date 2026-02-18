Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Vandalismus an Scheune
Weilerswist-Schwarzmaar (ots)
Ein bislang Unbekannter beschädigte am 17. Februar in den frühen Morgenstunden eine Scheune in der Vernicher Straße in Weilerswist.
An der Scheune wurden die Fenster beschädigt und das Kabel einer Solaranlage durchtrennt.
Die Kriminalpolizei ermittelt.
