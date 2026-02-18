PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alleinunfall auf Bundesstraße

Blankenheim-Blankenheimerdorf (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (18. Februar) befuhr gegen 6 Uhr ein 23-jähriger Mann aus Trier die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Blankenheim und beabsichtigte auf der zweispurigen Straße einen Lkw zu überholen.

Auf der winterglatten Fahrbahn verlor er auf Höhe der Ortschaft Blankenheimerdorf die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Feld kam das Fahrzeug zum Stehen.

Der 23-Jährige wurde verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

