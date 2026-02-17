PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Seniorin wird Opfer von Betrügern

Bad Münstereifel-Arloff (ots)

Gestern (16. Februar) klingelte gegen 15.40 Uhr ein unbekannter Mann bei einer älteren Dame aus Arloff und gab sich als Mitarbeiter einer Pflegeversicherung aus.

Der Mann behauptete, dass eine offene Krankenhausrechnung von dem Ehemann der Seniorin zu begleichen wäre. Die Seniorin erklärte dem Mann daraufhin, dass ihr Ehemann bereits vor 17 Jahren verstorben sei.

Trotzdem beharrte der Mann auf einen vierstelligen Euro-Betrag, welchen die Frau ihm schließlich aushändigte.

Der Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

   -	männlich -	circa 50 Jahre alt -	180 - 190cm groß -	schlanke 
Statur -	Glatze -	weißes Hemd

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei Euskirchen rät:

   -	Seien Sie misstrauisch gegenüber ungewöhnlichen Geldforderungen 
-	Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen 
Verhältnissen preis -	Wenn eine Person Geld oder andere Wertsachen 
von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies vorab mit Familienangehörigen 
oder anderen Ihnen nahe stehende Personen -	 Übergeben oder 
überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte
Personen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

