Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Kreis Euskirchen (ots)

Zwischen dem 12. und 13. Februar wurde in Euskirchen in der Stettiner Straße die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Aus dem Auto wurde eine Lederjacke entwendet.

In Kall wurde in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar auf einem Pendlerparkplatz die Scheibe eines Fahrzeugs beschädigt. Gestohlen wurde eine Sporttasche samt Kleidung, sowie der Fahrzeugschein des betroffenen Fahrzeugs

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Mechernich-Kommern entwendeten Unbekannte gestern (16. Februar) ein Tablet und einen eReader aus der Beifahrertüre eines unverschlossenen Pkw.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell