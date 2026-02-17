Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen
Kreis Euskirchen (ots)
Zwischen dem 12. und 13. Februar wurde in Euskirchen in der Stettiner Straße die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Aus dem Auto wurde eine Lederjacke entwendet.
In Kall wurde in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar auf einem Pendlerparkplatz die Scheibe eines Fahrzeugs beschädigt. Gestohlen wurde eine Sporttasche samt Kleidung, sowie der Fahrzeugschein des betroffenen Fahrzeugs
Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Mechernich-Kommern entwendeten Unbekannte gestern (16. Februar) ein Tablet und einen eReader aus der Beifahrertüre eines unverschlossenen Pkw.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell