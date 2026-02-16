Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw brannte aus

Mechernich-Kalenberg (ots)

In der Nacht zum vergangenen Samstag, dem 14. Februar, wurde der Polizei Euskirchen ein Pkw-Brand in der Sternenbergstraße in Mechernich-Kalenberg gemeldet.

Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug um 3.11 Uhr in Brand geriet. Es konnten drei unbekannte, dunkel gekleidete Personen beobachtet werden, die möglicherweise mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

