PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rotlicht-Fahrten und überhöhte Geschwindigkeit

Euskirchen (ots)

In der Nacht zum heutigen Rosenmontag fiel einem Zeugen um 2.50 Uhr ein Pkw eines 20-Jährigen aus Euskirchen auf.

Dieser befuhr den Jülicher Ring in Euskirchen in Fahrtrichtung Kessenicher Straße. Von dort aus ging die Fahrt durch Euskirchen weiter, wobei er unter anderem zwei Rotlichtverstöße beging.

An verschiedenen Örtlichkeiten driftete der Mann mehrmals mit seinem Fahrzeug, unter anderem in einem Kreuzungsbereich.

An der Ausfahrt Landstraße 182/Abfahrt Großbüllesheim bog er nach rechts in Richtung Großbüllesheim ab. Hier beschleunigte er seinen Wagen so stark, dass er in den Gegenverkehr geriet und es beinahe zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam.

Die Fahrt führte durch mehrere Straßen in Großbüllesheim, wo er an der Talstraße/Großbüllesheimer Straße von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden konnte.

Der Zeuge befand sich die ganze Zeit über hinter dem Pkw-Fahrer.

Der Mann führte das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen.

Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige mit den Tatvorwürfen "Verbotenes Kraftfahrzeugrennen" und "Trunkenheit im Straßenverkehr" gefertigt. Der Pkw wurde sichergestellt. Dem Fahrer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:21

    POL-EU: Auf dem Dach gelandet

    Kall-Golbach (ots) - Ein Mann (28) aus Schleiden befuhr am Sonntagabend (15. Februar) um 18.10 Uhr die Landstraße 105 von Kall-Golbach in Richtung Kall. Nachdem er einen in gleicher Richtung fahrenden Pkw überholt hatte, geriet sein Fahrzeug aufgrund der Witterungsverhältnisse und einer nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Schleidener verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:08

    POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

    Nettersheim-Bouderath (ots) - Am Samstag, 14.02.2026, um 19:43 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in der Jonas-Kreuz-Str. in Nettersheim-Bouderath. Ein Unbekannter hatte ein Fenster des Einfamilienhauses aufhebelt und sich so Zutritt ins Haus verschafft. Offensichtlich wurde er durch das Signal der Sicherheitskamera abgeschreckt, da er ohne Beute bereits nach wenigen Sekunden wieder aus dem Haus flüchtete. ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:07

    POL-EU: Zwei Verletzte und fünf beschädigte Fahrzeuge bei Verkehrsunfall

    Nettersheim-Marmagen (ots) - Am Freitag, 13.02.2026, gegen 09:20 Uhr, befuhr einer 93jähriger Pkw-Fahrer aus Nettersheim die Römerstr. in Marmagen aus Rtg. Finkenweg in Rtg. Kölner Str.. Aus bisher ungeklärter Ursache querte er ungebremst die Kölner Str., durchbrach den Zaun einer Werkstatt und stieß gegen einen dort abgestellten Pkw. Nachfolgend wurden durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren