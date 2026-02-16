Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rotlicht-Fahrten und überhöhte Geschwindigkeit

Euskirchen (ots)

In der Nacht zum heutigen Rosenmontag fiel einem Zeugen um 2.50 Uhr ein Pkw eines 20-Jährigen aus Euskirchen auf.

Dieser befuhr den Jülicher Ring in Euskirchen in Fahrtrichtung Kessenicher Straße. Von dort aus ging die Fahrt durch Euskirchen weiter, wobei er unter anderem zwei Rotlichtverstöße beging.

An verschiedenen Örtlichkeiten driftete der Mann mehrmals mit seinem Fahrzeug, unter anderem in einem Kreuzungsbereich.

An der Ausfahrt Landstraße 182/Abfahrt Großbüllesheim bog er nach rechts in Richtung Großbüllesheim ab. Hier beschleunigte er seinen Wagen so stark, dass er in den Gegenverkehr geriet und es beinahe zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam.

Die Fahrt führte durch mehrere Straßen in Großbüllesheim, wo er an der Talstraße/Großbüllesheimer Straße von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden konnte.

Der Zeuge befand sich die ganze Zeit über hinter dem Pkw-Fahrer.

Der Mann führte das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen.

Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige mit den Tatvorwürfen "Verbotenes Kraftfahrzeugrennen" und "Trunkenheit im Straßenverkehr" gefertigt. Der Pkw wurde sichergestellt. Dem Fahrer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

