Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auf dem Dach gelandet

Kall-Golbach (ots)

Ein Mann (28) aus Schleiden befuhr am Sonntagabend (15. Februar) um 18.10 Uhr die Landstraße 105 von Kall-Golbach in Richtung Kall.

Nachdem er einen in gleicher Richtung fahrenden Pkw überholt hatte, geriet sein Fahrzeug aufgrund der Witterungsverhältnisse und einer nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Schleidener verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Am Ende der Böschung blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen.

Der Fahrer und zwei weitere Insassinnen (59 und 27 Jahre alt) wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell