Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Pkw beschädigt

Mechernich (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Hellenthal steht im Verdacht, am Sonntagabend des 15. Februars gegen 20.20 Uhr auf dem Rückweg von einer Karnevalsfeier alkoholisiert insgesamt vier Pkw auf dem Parkplatz Nyonsplatz (drei Fahrzeuge) und vor einem Supermarkt in der Straße "Zum Markt" beschädigt zu haben, indem er Außenspiegel abtrat und abschlug.

Polizeibeamte trafen ihn in Tatortnähe mit weiteren Jugendlichen an.

Als der tatverdächtige Jugendliche im späteren Verlauf zu einer Verwandten gebracht werden sollte, versuchte er zu flüchten. Er rutschte auf dem Schnee aus und fiel zu Boden. Als die Beamten den Jugendlichen festhalten wollten, trat er nach einem von ihnen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

