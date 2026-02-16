PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Pkw beschädigt

Mechernich (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Hellenthal steht im Verdacht, am Sonntagabend des 15. Februars gegen 20.20 Uhr auf dem Rückweg von einer Karnevalsfeier alkoholisiert insgesamt vier Pkw auf dem Parkplatz Nyonsplatz (drei Fahrzeuge) und vor einem Supermarkt in der Straße "Zum Markt" beschädigt zu haben, indem er Außenspiegel abtrat und abschlug.

Polizeibeamte trafen ihn in Tatortnähe mit weiteren Jugendlichen an.

Als der tatverdächtige Jugendliche im späteren Verlauf zu einer Verwandten gebracht werden sollte, versuchte er zu flüchten. Er rutschte auf dem Schnee aus und fiel zu Boden. Als die Beamten den Jugendlichen festhalten wollten, trat er nach einem von ihnen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:24

    POL-EU: Rotlicht-Fahrten und überhöhte Geschwindigkeit

    Euskirchen (ots) - In der Nacht zum heutigen Rosenmontag fiel einem Zeugen um 2.50 Uhr ein Pkw eines 20-Jährigen aus Euskirchen auf. Dieser befuhr den Jülicher Ring in Euskirchen in Fahrtrichtung Kessenicher Straße. Von dort aus ging die Fahrt durch Euskirchen weiter, wobei er unter anderem zwei Rotlichtverstöße beging. An verschiedenen Örtlichkeiten driftete der Mann mehrmals mit seinem Fahrzeug, unter anderem in ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:21

    POL-EU: Auf dem Dach gelandet

    Kall-Golbach (ots) - Ein Mann (28) aus Schleiden befuhr am Sonntagabend (15. Februar) um 18.10 Uhr die Landstraße 105 von Kall-Golbach in Richtung Kall. Nachdem er einen in gleicher Richtung fahrenden Pkw überholt hatte, geriet sein Fahrzeug aufgrund der Witterungsverhältnisse und einer nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Schleidener verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:08

    POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

    Nettersheim-Bouderath (ots) - Am Samstag, 14.02.2026, um 19:43 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in der Jonas-Kreuz-Str. in Nettersheim-Bouderath. Ein Unbekannter hatte ein Fenster des Einfamilienhauses aufhebelt und sich so Zutritt ins Haus verschafft. Offensichtlich wurde er durch das Signal der Sicherheitskamera abgeschreckt, da er ohne Beute bereits nach wenigen Sekunden wieder aus dem Haus flüchtete. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren