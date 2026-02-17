PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Baucontainer mit Radlader beschädigt

Blankenheim-Blankenheimerdorf (ots)

Am Freitag (13. Februar) versuchten zwei bislang Unbekannte, einen Baucontainer mittels eines Radladers aufzubrechen.

Zwei Zeugen berichteten gegen 22.50 Uhr, metallische Geräusche und Lichter von einer Baustelle in Blankenheimerdorf wahrgenommen zu haben. Kurze Zeit später sei es still geworden und man habe zwei Männer sprechen hören. Der eine beleidigte den anderen als Idiot. Anschließend flüchteten beide fußläufig in Richtung Nonnenbach.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich der Radlader mit der Front am Baucontainer befand. Alle Glasscheiben waren zersplittert. Außerdem befanden sich zwei große Risse in der Türe des Baucontainers, die augenscheinlich mit der Schaufel des Radladers verursacht worden sind. Ein Bauzaun wurde ebenfalls beschädigt.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

