Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sattelauflieger entwendet

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13. Februar) wurde in der Procter-und-Gamble-Straße in Euskirchen-Großbüllesheim ein Sattelauflieger gestohlen.

In dem Auflieger befanden sich Hygieneartikel im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Eine Fahndung wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
  • 17.02.2026 – 12:57

    POL-EU: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

    Kreis Euskirchen (ots) - Zwischen dem 12. und 13. Februar wurde in Euskirchen in der Stettiner Straße die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Aus dem Auto wurde eine Lederjacke entwendet. In Kall wurde in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar auf einem Pendlerparkplatz die Scheibe eines Fahrzeugs beschädigt. Gestohlen wurde eine Sporttasche samt Kleidung, sowie der Fahrzeugschein des betroffenen Fahrzeugs Auf dem Parkplatz ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:57

    POL-EU: Baucontainer mit Radlader beschädigt

    Blankenheim-Blankenheimerdorf (ots) - Am Freitag (13. Februar) versuchten zwei bislang Unbekannte, einen Baucontainer mittels eines Radladers aufzubrechen. Zwei Zeugen berichteten gegen 22.50 Uhr, metallische Geräusche und Lichter von einer Baustelle in Blankenheimerdorf wahrgenommen zu haben. Kurze Zeit später sei es still geworden und man habe zwei Männer sprechen hören. Der eine beleidigte den anderen als Idiot. ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:31

    POL-EU: Pkw brannte aus

    Mechernich-Kalenberg (ots) - In der Nacht zum vergangenen Samstag, dem 14. Februar, wurde der Polizei Euskirchen ein Pkw-Brand in der Sternenbergstraße in Mechernich-Kalenberg gemeldet. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug um 3.11 Uhr in Brand geriet. Es konnten drei unbekannte, dunkel gekleidete Personen beobachtet werden, die möglicherweise mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, ...

    mehr
