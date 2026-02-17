Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sattelauflieger entwendet

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13. Februar) wurde in der Procter-und-Gamble-Straße in Euskirchen-Großbüllesheim ein Sattelauflieger gestohlen.

In dem Auflieger befanden sich Hygieneartikel im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Eine Fahndung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell