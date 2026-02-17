PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall vor Polizeiwache

Schleiden (ots)

Am Montag (16. Februar) betrat gegen 23.20 Uhr ein 62-jähriger Mann aus Hellenthal die Polizeiwache in Schleiden und gab an, soeben einen Verkehrsunfall verursacht zu haben.

Der Mann war mit seinem Pkw gegen eine Verkehrsinsel gefahren. Außerdem gab er an, Alkohol konsumiert zu haben.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille.

Dem 62-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 12:59

    POL-EU: Seniorin wird Opfer von Betrüger

    Bad Münstereifel-Arloff (ots) - Gestern (16. Februar) klingelte gegen 15.40 Uhr ein unbekannter Mann bei einer älteren Dame aus Arloff und gab sich als Mitarbeiter einer Pflegeversicherung aus. Der Mann behauptete, dass eine offene Krankenhausrechnung von dem Ehemann der Seniorin zu begleichen wäre. Die Seniorin erklärte dem Mann daraufhin, dass ihr Ehemann bereits vor 17 Jahren verstorben sei. Trotzdem beharrte der ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:58

    POL-EU: Sattelauflieger entwendet

    Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13. Februar) wurde in der Procter-und-Gamble-Straße in Euskirchen-Großbüllesheim ein Sattelauflieger gestohlen. In dem Auflieger befanden sich Hygieneartikel im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:57

    POL-EU: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

    Kreis Euskirchen (ots) - Zwischen dem 12. und 13. Februar wurde in Euskirchen in der Stettiner Straße die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Aus dem Auto wurde eine Lederjacke entwendet. In Kall wurde in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar auf einem Pendlerparkplatz die Scheibe eines Fahrzeugs beschädigt. Gestohlen wurde eine Sporttasche samt Kleidung, sowie der Fahrzeugschein des betroffenen Fahrzeugs Auf dem Parkplatz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren