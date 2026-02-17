Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall vor Polizeiwache

Schleiden (ots)

Am Montag (16. Februar) betrat gegen 23.20 Uhr ein 62-jähriger Mann aus Hellenthal die Polizeiwache in Schleiden und gab an, soeben einen Verkehrsunfall verursacht zu haben.

Der Mann war mit seinem Pkw gegen eine Verkehrsinsel gefahren. Außerdem gab er an, Alkohol konsumiert zu haben.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille.

Dem 62-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell