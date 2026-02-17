Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorläufige Bilanz zum Karneval

Kreis Euskirchen (ots)

Von Weiberdonnerstag (6 Uhr) bis einschließlich Veilchendienstag (6 Uhr) hat die Polizei im Kreis Euskirchen 76 Einsätze mit Karnevalsbezug wahrgenommen. Insgesamt wurden 23 Anzeigen wegen Körperverletzungen gefertigt und 11 Platzverweise erteilt. Vier Personen kamen in den Gewahrsam.

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde am Rosenmontag ein Mann (25) in Mechernich-Kommern in Gewahrsam genommen, nachdem er einem Platzverweis nicht nachkam und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leistete.

Karnevalssamstag wurde in Mechernich-Vussem ein 47-Jähriger von einem 22-Jährigen mehrfach geschlagen. Zeugen halfen dem 47-Jährigen und gingen dazwischen. Der Mann wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt sind im gesamten Kreisgebiet 336 Fahrzeugführer kontrolliert worden. Es sind 7 Alkohol- und Drogenverstöße festgestellt worden.

Die in dieser vorläufigen Einsatzbilanz dargestellten Kriminalitätszahlen können sich noch verändern. Die Auflistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen eingehen bzw. dass Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen.

Die Polizei Euskirchen dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für das überwiegend verantwortungsbewusste Verhalten während der Karnevalsfeiertage. Ebenso richtet sich der Dank an die Einsatzkräfte, die Ordnungsämter und die Veranstalter für ihren Beitrag zu einer sicheren und geordneten Festzeit. Nur so konnte kreisweit ein reibungsloser und sicherer Ablauf gewährleistet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell