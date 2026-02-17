PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorläufige Bilanz zum Karneval

Kreis Euskirchen (ots)

Von Weiberdonnerstag (6 Uhr) bis einschließlich Veilchendienstag (6 Uhr) hat die Polizei im Kreis Euskirchen 76 Einsätze mit Karnevalsbezug wahrgenommen. Insgesamt wurden 23 Anzeigen wegen Körperverletzungen gefertigt und 11 Platzverweise erteilt. Vier Personen kamen in den Gewahrsam.

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde am Rosenmontag ein Mann (25) in Mechernich-Kommern in Gewahrsam genommen, nachdem er einem Platzverweis nicht nachkam und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leistete.

Karnevalssamstag wurde in Mechernich-Vussem ein 47-Jähriger von einem 22-Jährigen mehrfach geschlagen. Zeugen halfen dem 47-Jährigen und gingen dazwischen. Der Mann wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt sind im gesamten Kreisgebiet 336 Fahrzeugführer kontrolliert worden. Es sind 7 Alkohol- und Drogenverstöße festgestellt worden.

Die in dieser vorläufigen Einsatzbilanz dargestellten Kriminalitätszahlen können sich noch verändern. Die Auflistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen eingehen bzw. dass Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen.

Die Polizei Euskirchen dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für das überwiegend verantwortungsbewusste Verhalten während der Karnevalsfeiertage. Ebenso richtet sich der Dank an die Einsatzkräfte, die Ordnungsämter und die Veranstalter für ihren Beitrag zu einer sicheren und geordneten Festzeit. Nur so konnte kreisweit ein reibungsloser und sicherer Ablauf gewährleistet werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 13:00

    POL-EU: Verkehrsunfall vor Polizeiwache

    Schleiden (ots) - Am Montag (16. Februar) betrat gegen 23.20 Uhr ein 62-jähriger Mann aus Hellenthal die Polizeiwache in Schleiden und gab an, soeben einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Der Mann war mit seinem Pkw gegen eine Verkehrsinsel gefahren. Außerdem gab er an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Dem 62-Jährigen wurde eine Blutprobe ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:59

    POL-EU: Seniorin wird Opfer von Betrüger

    Bad Münstereifel-Arloff (ots) - Gestern (16. Februar) klingelte gegen 15.40 Uhr ein unbekannter Mann bei einer älteren Dame aus Arloff und gab sich als Mitarbeiter einer Pflegeversicherung aus. Der Mann behauptete, dass eine offene Krankenhausrechnung von dem Ehemann der Seniorin zu begleichen wäre. Die Seniorin erklärte dem Mann daraufhin, dass ihr Ehemann bereits vor 17 Jahren verstorben sei. Trotzdem beharrte der ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:58

    POL-EU: Sattelauflieger entwendet

    Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13. Februar) wurde in der Procter-und-Gamble-Straße in Euskirchen-Großbüllesheim ein Sattelauflieger gestohlen. In dem Auflieger befanden sich Hygieneartikel im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren