PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dierdorf (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, kam es in der Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall in der Königsberger Straße in Dierdorf. Hierbei fuhr ein Pkw von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr und übersah dabei einen bevorrechtigten Pkw. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Dierdorf vor Ort, da zunächst davon ausgegangen wurde, dass eine Person in einem verunfallten Pkw eingeklemmt war. Dies bestätigte sich vor Ort nicht. Durch den Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634 952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:09

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen in Mammelzen

    Mammelzen OT Hüttenhofen (ots) - Am 24.01.2026 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der B256, in der Ortslage Mammelzen OT Hüttenhofen, ein Verkehrsunfall in dessen Folge es zu drei leichtverletzten Personen kam. Ein 24-Jähriger befuhr mit seiner Beifahrerin die B256 von Eichelhardt kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen und beabsichtigte nach links in die Schulstraße ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 13:06

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Kretzhaus (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstagmorgen, 07 Uhr, wurde in der Ortschaft Kretzhaus einem auf der Asbacher Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW - Audi der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich darauf unerlaubt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Linz unter 02644-9430 oder per Email unter pilinz@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizei Linz/Rhein Telefon: ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 11:37

    POL-PDNR: Einbruch in Metzgerei

    Straßenhaus (ots) - In der Nacht von Freitag, 23.01.2026 auf Samstag, 24.01.2026 brachen bislang unbekannte Täter in eine Metzgerei in Straßenhaus im Bereich der Raiffeisenstraße ein. Nach ersten Ermittlungen vor Ort wurden Fleischwaren entwendet. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren