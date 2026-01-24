Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht
Kretzhaus (ots)
Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstagmorgen, 07 Uhr, wurde in der Ortschaft Kretzhaus einem auf der Asbacher Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW - Audi der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich darauf unerlaubt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Linz unter 02644-9430 oder per Email unter pilinz@polizei.rlp.de erbeten.
