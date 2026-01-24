PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Kretzhaus (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstagmorgen, 07 Uhr, wurde in der Ortschaft Kretzhaus einem auf der Asbacher Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW - Audi der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich darauf unerlaubt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Linz unter 02644-9430 oder per Email unter pilinz@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

