Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen in Mammelzen

Mammelzen OT Hüttenhofen (ots)

Am 24.01.2026 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der B256, in der Ortslage Mammelzen OT Hüttenhofen, ein Verkehrsunfall in dessen Folge es zu drei leichtverletzten Personen kam. Ein 24-Jähriger befuhr mit seiner Beifahrerin die B256 von Eichelhardt kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen und beabsichtigte nach links in die Schulstraße abzubiegen. Aufgrund herannahenden Gegenverkehrs musste er den PKW auf der B256 zum Stehen bringen, was die hinter ihm befindliche 21-jährige Fahrzeugführerin eines PKW zu spät bemerkte und auf den stehenden PKW auffuhr. Alle drei Personen trugen leichte Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste abtransportiert werden. Auf der Bundesstraße kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell