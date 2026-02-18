Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pfleger erbeuten Silberbesteck

Hellenthal (ots)

Zwei Pflegekräfte stehen im Verdacht, diverses Silberbesteck, antike Gegenstände und eine Kreditkarte aus dem Haushalt eines Ehepaares in Hellenthal gestohlen zu haben.

Die beiden Männer (31 und 39 Jahre alt) waren als Pflegekräfte zur dauerhaften Betreuung bei der Familie angestellt. Die Pfleger konnten über Nacht unbemerkt mit den Gegenständen flüchten.

Der entstandene Schaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Ersten Ermittlungen zufolge liegen gegen den 39-Jährigen zwei Haftbefehle vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die flüchtigen Männer aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell