Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Hunde ausgesetzt
Euskirchen-Stotzheim (ots)
Am Dienstag (17. Februar) meldete gegen 20.42 Uhr eine Zeugin, dass sie im Vorbeifahren verdächtige Geräusche an einem Wanderparkplatz im Eremitageweg wahrgenommen habe.
Vor Ort konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten am Straßenrand eine Transportbox mit drei Chihuahuas feststellen.
Die Hunde wurden zunächst mit zur Euskirchener Polizeiwache genommen und dort erstversorgt.
Im weiteren Verlauf wurden sie an ein Tierheim übergeben. Das Ordnungsamt wurde informiert und die Ermittlungen aufgenommen.
