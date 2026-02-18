PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hunde ausgesetzt

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Am Dienstag (17. Februar) meldete gegen 20.42 Uhr eine Zeugin, dass sie im Vorbeifahren verdächtige Geräusche an einem Wanderparkplatz im Eremitageweg wahrgenommen habe.

Vor Ort konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten am Straßenrand eine Transportbox mit drei Chihuahuas feststellen.

Die Hunde wurden zunächst mit zur Euskirchener Polizeiwache genommen und dort erstversorgt.

Im weiteren Verlauf wurden sie an ein Tierheim übergeben. Das Ordnungsamt wurde informiert und die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 12:00

    POL-EU: Vandalismus an Scheune

    Weilerswist-Schwarzmaar (ots) - Ein bislang Unbekannter beschädigte am 17. Februar in den frühen Morgenstunden eine Scheune in der Vernicher Straße in Weilerswist. An der Scheune wurden die Fenster beschädigt und das Kabel einer Solaranlage durchtrennt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 12:00

    POL-EU: Pfleger erbeuten Silberbesteck

    Hellenthal (ots) - Zwei Pflegekräfte stehen im Verdacht, diverses Silberbesteck, antike Gegenstände und eine Kreditkarte aus dem Haushalt eines Ehepaares in Hellenthal gestohlen zu haben. Die beiden Männer (31 und 39 Jahre alt) waren als Pflegekräfte zur dauerhaften Betreuung bei der Familie angestellt. Die Pfleger konnten über Nacht unbemerkt mit den Gegenständen flüchten. Der entstandene Schaden liegt im unteren ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 12:00

    POL-EU: Alleinunfall auf Bundesstraße

    Blankenheim-Blankenheimerdorf (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen (18. Februar) befuhr gegen 6 Uhr ein 23-jähriger Mann aus Trier die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Blankenheim und beabsichtigte auf der zweispurigen Straße einen Lkw zu überholen. Auf der winterglatten Fahrbahn verlor er auf Höhe der Ortschaft Blankenheimerdorf die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren