Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere versuchte Einbrüche

Euskirchen (ots)

In der Zeit von Dienstag (17. Februar), 20 Uhr, bis Mittwoch (18. Februar), 12 Uhr, kam es in Euskirchen zu mehreren versuchten Diebstählen.

In der Aachener Straße wurde die Schließvorrichtung eines Gartenhauses aufgebrochen. Entwendet wurde außer dem Vorhängeschloss nichts.

In der Bergerstraße versuchte man, in den Lagerraum eines Hausmeisters zu gelangen. An einer Tür und einem Fenster wurden Hebelspuren festgestellt.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

